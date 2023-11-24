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        Trabzon'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı

        Trabzon'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "İnsana Sevgi Yakışır" temalı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:09 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:53
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        Trabzon'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
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        Trabzon'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "İnsana Sevgi Yakışır" temalı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

        Etkinliğe katılanlar, ellerinde pankart, döviz ve turuncu renkli balonlarla alana kadar Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı eşliğinde yürüdü.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seha Sağlam, kadına yönelik şiddetle mücadelede 81 ilde uygulanan ulusal eylem planları hakkında bilgi verdi.

        Alo 183 Sosyal Destek Hattı, KADES, elektronik kelepçe gibi caydırıcı mücadele yöntemlerini anlatan Sağlam, şiddet mağdurları için hizmet veren kadın konukevlerinin önemine dikkati çekti.

        Sağlam, şiddetle mücadelenin sadece bireysel bir olgu değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Şiddetle mücadele etmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların daha etkin ve sürdürülebilir olması amacıyla bakanlığımız düzeyinde 2007'den itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal eylem planları uygulamaya konulmuştur." dedi.

        Sağlam, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilinçlendirme kampanyaları düzenlenerek, sivil toplum kuruluşlarının kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki programlarına destek verildiğini ifade etti.

        Gazze'deki çocuk ve kadın katliamının bugün büyük bir sorun olduğunu belirten Sağlam, "Sessiz kalmak katliama ortak olmaktır. Mevcut durumu izleyince yaşama sevincimizi kaybediyoruz. BM'den acil bir kalıcı ateşkes bekliyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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