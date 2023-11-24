Trabzon'da Filistin'e destek için kurulan "Hayır Çarşısı" etkinliği sona erdi

Trabzon'da kadınların öncülüğünde, Filistin'e destek amacıyla başlatılan "Hayır Çarşısı" etkinliği sona erdi.

Trabzon Sivil Kadın İnisiyatifi üyelerince, geliri Filistin'e bağışlanmak üzere 22 Kasım'da Atatürk Alanı'nda kurulan çarşı bugün kapandı.

Kadınlar, kapanışta üzerinde "Dünya Sessiz Çocuklar Ölüyor","Özgür Filistin" yazılı 60 metre uzunluğunda pankart açarak Maraş Caddesi'nde sessiz eylem yaptı.

Eylem sonrasında Trabzon Sivil Kadın İnisiyatifi adına açıklamada bulunan Canan Kanık, İsrail'in insani değerleri çiğnediğini belirterek, "Katil İsrail 7 Ekim'den beri tüm uluslararası hukuku ve insani değerleri çiğneyerek Filistin halkını katletmeye devam ediyor. Çocuk, kadın olmak üzere 10 binin üzerinde sivil tüm dünyanın gözleri önünde öldürüldü. Sivil toplum gönüllüleri olarak bu zulme sessiz kalmadık, kalamadık." dedi.

Kanık, oturma eylemleri, gece nöbetleri ve Büyük Trabzon Mitingiyle Filistin'e destek olmak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimize kan, gözyaşı ve ölüm getiren devlet olamamış terör örgütü, işgalci, siyonist İsrail, hiçbir ölçü tanımadan Gazze'ye tüm gücüyle saldırırken elleri, şehit olan çocukların kanına bulanan annenin, 'Vallahi ellerimi yıkamam' dediğini gördüğünden beri bizler Trabzon Sivil İnisiyatif kadınları olarak 'Dua etmekten daha fazlasını yapmalıyız' dedik. Her zor günümüzde yapmayı başardığımız birlik olma ruhu ile bu kez Filistinli kadınlar için tek yürek olduk. 3 gün boyunca tüm Trabzonlu vatandaşlarımızla beraber burada yiyecek satış bölümüne, ürün satış bölümüne, eğitim farkındalık bölümüne katkıda bulunduk. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Dualarımız Filistin için Gazze için Filistin'in özgürlüğü için."