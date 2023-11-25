DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Doğu Karadeniz'in mağaraları her mevsim gezginlerin rotasında
MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında yer alan Çal ve Karaca mağaraları, yer altını keşfe çıkan maceraseverler ve adrenalin tutkunları için farklı bir rota oluşturuyor.
MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında yer alan Çal ve Karaca mağaraları, yer altını keşfe çıkan maceraseverler ve adrenalin tutkunları için farklı bir rota oluşturuyor.
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