DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Doğu Karadeniz'in mağaraları her mevsim gezginlerin rotasında MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında yer alan Çal ve Karaca mağaraları, yer altını keşfe çıkan maceraseverler ve adrenalin tutkunları için farklı bir rota oluşturuyor.

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında yer alan Çal ve Karaca mağaraları, yer altını keşfe çıkan maceraseverler ve adrenalin tutkunları için farklı bir rota oluşturuyor.

Anadolu Ajansının