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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Doğu Karadeniz'in mağaraları her mevsim gezginlerin rotasında

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında yer alan Çal ve Karaca mağaraları, yer altını keşfe çıkan maceraseverler ve adrenalin tutkunları için farklı bir rota oluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:01
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Doğu Karadeniz'in mağaraları her mevsim gezginlerin rotasında
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında yer alan Çal ve Karaca mağaraları, yer altını keşfe çıkan maceraseverler ve adrenalin tutkunları için farklı bir rota oluşturuyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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