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        Trabzon'da cinayet hükümlüsü yakalandı

        Trabzon'da, hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:30 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:30
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        Trabzon'da cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Trabzon'da, hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince yapılan çalışmada, "cinayet" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A'nın (43), Sürmene ilçesinde olduğu tespit edildi.

        İlçede saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalanan E.A, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından tutuklandı.

        E.A'nın, Arsin ilçesinde 2010'da işlenen cinayet dolayısıyla hüküm giydiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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