İklim krizinde istilacı türlerde `hızlı yayılma´ tehlikesi KÜRESELısınma nedeniyle yaşanan iklim değişikliğiyle istilacı türler, kene gibi parazitler de artarak, salgın hastalıkların yayılması tehlikesini taşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Küresel iklim değişikliğiyle sıcaklıkların artması; parazit, böcek ve buna bağlı olarak salgın hastalıkları artırıyor. Özellikle sıtmanın 2080 yılına kadar Avrupa´ya yayılması bekleniyor" dedi.

KÜRESELısınma nedeniyle yaşanan iklim değişikliğiyle istilacı türler, kene gibi parazitler de artarak, salgın hastalıkların yayılması tehlikesini taşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Küresel iklim değişikliğiyle sıcaklıkların artması; parazit, böcek ve buna bağlı olarak salgın hastalıkları artırıyor. Özellikle sıtmanın 2080 yılına kadar Avrupa´ya yayılması bekleniyor" dedi.

Dünya genelinde küresel iklim değişikliği ve beraberinde gelen kuraklıkla, sıcak hava dalgalarına maruz kalma riski artıyor. İklim krizi, meteorolojik ani değişimlere neden olurken, solunum yolu hastalıkların seyrini de olumsuz etkiliyor. Yapılan bilimsel araştırmalarda kuraklığın; sucul ve kara ekosistemindeki istilacı türler ile kene gibi parazitlerin artışı kaynaklı salgın hastalıklar da yayılım tehlikesi taşıyor. İstilacı bitki, balık, böcek, parazit gibi canlılarda artış görüldüğünü söyleyen uzmanlar, gelecekte zararlı canlıların artışıyla alerji, üst solunum yolu ile vektörel hastalıkların daha da artacağını öngörüyor. Sarı humma, sıtma, zika gibi virüsleri taşıyıcısı olan sivrisinekler ile Türkiye´de Doğu Karadeniz´de görülen kene gibi parazitlerin yaydığı hastalıkların çoğalacağını söyleyen bilim insanları, iklim değişimiyle topyekun mücadele edilmesini öneriyor.

`İLK DEFA BU TÜRLERLE KARŞILAŞINCA ALERJİK REAKSİYONLAR OLUYOR´

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliğinin etkilerinin ekosistemlerde görülmeye başlandığını belirterek, "Küresel iklim değişikliğiyle sıcaklıkların artması parazit, böcek ve buna bağlı olarak salgın hastalıkları artırıyor. En önemlisi de sivrisinek, vektörel hastalıklarda büyük problem yaratacağı bekleniyor. Özellikle sıtmanın 2080 yılına kadar Avrupa´ya yayılması bekleniyor. Şu anda Türkiye´nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi, sıtma bölgesi olarak biliniyor. Isınmayla beraber bazı bitkiler ve böcekler dağlara doğru yürümeye başlıyor ve dağ köylüsü ilk defa bu bitki ve böceklerle karşılaşınca alerjik reaksiyonlar oluyor. Bunun yanında aşırı yağışlar sellere, seller de küf ve mantarlara sebep oluyor. Yüksek basınçlı günler de kuraklıkla beraber artacağı için bu da hava kirliliğine bağlı üst solunum yolu hastalıklarının artmasına neden oluyor. Bunların gelecekte giderek artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

`İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM´

Yabancı ve istilacı türlerin yanı sıra, kenelerin de Türkiye´de artmasını beklediklerini belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, "Kene Türkiye´nin her tarafında oluyor, olmaya başladı. Bizim bölgede de kene dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Bunların dışında yabancı türler var. Balon balığı Süveyş´ten kalkıp boğazları geçip Karadeniz´e giriyor. Bir de dağlara, yaylalara yürüyen bir bitki örtüsü var. Onlar da sıkıntı. Isınma böceklenmeyi artırdığı için çam kozalakları gibi böcekler daha çok uzun yaşıyor ve tehlike yaratıyorlar. Bir bütün olarak bireysel ve yönetimler olarak iklim değişikliğiyle mücadele etmemiz lazım" diye konuştu.