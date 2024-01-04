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        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'dan şampiyonluk açıklaması:

        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, bordo-mavili ekibin her zaman hedef takımı olduğunu, altyapısını hazırladıkça sıralı şampiyonlukları hedeflediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:29
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        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'dan şampiyonluk açıklaması:
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        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, bordo-mavili ekibin her zaman hedef takımı olduğunu, altyapısını hazırladıkça sıralı şampiyonlukları hedeflediğini belirtti.

        Kaya, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, Trabzonspor'un kendisi için mücadeleyi net bir şekilde temsil ettiğini aktararak, "Trabzonspor var oluşunu güçlülerle mücadelelere borçlu. Trabzonspor'un yıllardır süregelen güce karşı başkaldırışı, ortaya koyduğu ruh, mücadele ve başarı azmi hem ilham oluyor hem de beni gururlandırıyor. Bu nedenle nefes aldığım her an Trabzonspor için göreve hazırım çünkü benim için Trabzonspor sevgisi her şeyin üstünde." ifadelerini kullandı.

        Başkan Ertuğrul Doğan ile ağabey kardeş, etle tırnak gibi olduklarını kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

        "Kendisi tarif edilemez bir Trabzonspor sevdalısı ve bu kulüp için yüreğini, gövdesini ortaya koyuyor. Hem sevgisi hem de bilgi ve birikimine güvendiğim için başkanımıza 'Sonuna kadar yanınızdayım' deyip bu yola çıktık. Hedefimiz Trabzonspor'un sürdürebilir bir ekonomiye sahip olması çünkü her şeyin başı ekonomi. Ekonomisi düzgün olmayan hiçbir kurum veya kuruluş hayatına devam edemez. Trabzonspor'da da bunu düzene oturtturmak istiyoruz. Trabzonspor zaten her zaman hedef takımı, altyapısını hazırladıkça sıralı şampiyonluklar en büyük hedefimiz. Bunu başaracak bilgi ve birikime sahip, iyi çalışan, Trabzonspor'u kendisine dert edinen bir ekibiz."

        Kaya, kısa sürede kulübün kasasına ortak bir çalışmayla 80 milyon avro koyduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu rakam Türkiye'de herhangi bir kulübün kısa vadede bulup buluşturabileceği bir miktar değil. Bu ödemelerle kulübümüzü ciddi sorunlardan kurtardık ve geleceğe daha sağlam bakabiliyoruz. Bu rakamı borçlanarak yapmadık, tamamen sponsor ve hibe destekleriyle yolu yürüdük. Önümüzdeki aylarda da Sayın Başkanımızın belirttiği üzere 25 milyon avroluk bir hamlemiz daha olacak. Stadyumun kullanım haklarının bize geçmesiyle beraber bu bölgede de ciddi atılımlar yapacağız. Ayrıca arazi çalışmalarımız devam ediyor, buralarla ilgili bürokratik sorunları aştıktan sonra büyük bir memnuniyetle duyuracağız. Sürekli yeni hamleler, yeni projelerle Trabzonspor'umuzu aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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