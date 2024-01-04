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        Maçka'da mobil mamografi aracı hizmet vermeye başladı

        Trabzon Sağlık Müdürlüğünce kanser taramalarına katılımın artırılması amacıyla mobil mamografi aracı 12 Ocak'a kadar Maçka'da hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:46
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        Maçka'da mobil mamografi aracı hizmet vermeye başladı
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        Trabzon Sağlık Müdürlüğünce kanser taramalarına katılımın artırılması amacıyla mobil mamografi aracı 12 Ocak'a kadar Maçka'da hizmet verecek.

        Ali Kemal Aktürk Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde park eden araçtaki çalışanlarla bir araya gelen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ekrem Yıldırım, kadınlarda görülen kanserler içerisinde ilk sırada meme kanserinin yer aldığını söyledi.

        Yıldırım, amaçlarının kentteki kanser tarama oranlarının etkin düzeylere ulaşması olduğunu ifade ederek, "Halkımızın kanser taramalarına katılımının artırılması amacı ile mobil mamografi aracı halkımıza hizmet vermeye başlamıştır. 40-69 yaş aralığındaki kadınları meme kanseri taramalarını yaptırmak üzere aracımıza bekliyoruz." dedi.

        Aracın 12 Ocak'a kadar toplum sağlığı merkezinde hizmet vereceğini aktaran Yıldırım, erken teşhisin hayat kurtardığını sözlerine ekledi.

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