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        Trabzonspor, Teklic'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

        Trabzonspor, futbolcusu Tonio Teklic'i sezonun ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 18:36 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:36
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        Trabzonspor, Teklic'i Fatih Karagümrük'e kiraladı
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        Trabzonspor, futbolcusu Tonio Teklic'i sezonun ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladığını bildirdi.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic, kulübümüzden 2023-2024 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.

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