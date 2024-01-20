Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor'da, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıkları sona erdi.

Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla çalışmalarını tamamladı.

Papara Park'ta 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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