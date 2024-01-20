Trabzon'da inşaat halindeki dairede çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'un Araklı ilçesinde inşaat halindeki dairede çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katında inşaat halindeki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evin içindeki odunların da tutuşmasının ardından yangın kısa sürede büyüdü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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