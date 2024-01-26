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        Trabzon'da "U-Fest" sona erdi

        Trabzon'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali "U-Fest" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:09
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        Trabzon'da "U-Fest" sona erdi
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        Trabzon'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali "U-Fest" sona erdi.

        Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, festivalin ikinci günü etkinlikleri kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

        Gülşen, Türkiye'nin her tarafının adeta bir insanın damarları gibi bölünmüş yollarla örüldüğünü söyledi.

        Şehirleri bölünmüş yollarla buluşturduklarını belirten Gülşen, "Bölünmüş yol uzunluğu 2000'li yılların başında 6 bin 101 kilometreydi, şu aşamada 5 katına çıktı. Çok ciddi bir sayı. Yol ağımızdaki kesimlerin yüzde 44'ü yani yüzde 50'ye yakın kısmı artık sıcak karışım yollardan ibaret." dedi.

        Bölünmüş yolların artmasıyla trafik kazalarının azaldığına işaret eden Gülşen, ulaşım sektöründe ciddi kolaylıklar getirdiklerini vurguladı.

        Karayolları Genel Müdürlüğünün tarihi ve çalışmalarına ilişkin katılımcılara bilgi aktaran Gülşen, ekiplerin yılın her günü 24 saat sahada olduğunun altını çizdi.

        Gülşen, gençlere hedeflerini iyi belirlemeleri ve mutlaka kariyer planı yapmaları tavsiyesinde bulundu.

        - "Trabzon Havalimanı'nın dış hatlar terminalini geliştirdik"

        Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün de planlamanın insan hayatındaki önemine değinerek, bir köyün ulaşımının dahi planlamaya muhtaç olduğunu söyledi.

        Eyigün, mühendisliğin 100 yılın toplam verilerini kullanan bir alan olduğuna işaret ederek, "Aslında mühendislik yarın size ne olacağını söyleyemiyor. 100 yılın verilerini kullanıyor, 'Olsa olsa böyle olacak.' diyor. Toplam tecrübeyi kullanıyor, bilim de bundan ibaret zaten." ifadelerini kullandı.

        Marmaray'ı günde 1 milyon, gelecekte ise 1 milyon 200 bin, 1 milyon 400 bin yolcu taşıyacak şekilde planladıklarını anlatan Eyigün, 100 bin yolcuyla hizmete başlayan Marmaray'ın 700 bin yolcu taşıdığını belirtti.

        Eyigün, Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımının, Türkiye'nin ilk deniz dolgulu havalimanı Ordu-Giresun Havalimanı'na göre daha zor bir mühendislik işi olduğunu kaydetti.

        Trabzon Havalimanı'nın dış hatlar terminalini geliştirdiklerini dile getiren Eyigün, "Trabzon Havalimanı'nın büyümeye ihtiyacı var. Rize-Artvin gibi yapacağımız bir deniz dolgusu havalimanına ihtiyacı var." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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