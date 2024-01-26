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        Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:50 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:15
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        Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise teknik ısınmanın ardından koordinasyon, rondo ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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