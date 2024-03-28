Trabzon'da üç ilçede sağlık tesisi inşaatları devam ediyor

Trabzon'un Maçka, Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerinde aile sağlığı merkezleri ile 112 acil sağlık hizmet binalarının inşası sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maçka ilçesinde 1066 metrekarede Maçka Esiroğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binası inşaatının devam ettiği belirtildi.

Çalışmaların 15 Nisan'da tamamlanmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, merkezin kısa sürede hizmete başlayacağı aktarıldı.

Akçaabat ilçesine de güzel eserler kazandırılacağının altı çizilen açıklamada, "Arsa alanı 807,3 metrekare olan inşaatı devam etmekte olan Akçaabat Işıklar Aile Sağlığı Merkezi binamız 3 Mayıs'ta inşaatı tamamlanarak kısa süre içerisinde hizmete başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.