Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan, TMO'nun fındık satışını değerlendirdi:
Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 27 bin tonluk fındık satışı kararının, fiyat tespiti ve zamanlama açısından isabetli olduğunu belirtti.
Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 27 bin tonluk fındık satışı kararının, fiyat tespiti ve zamanlama açısından isabetli olduğunu belirtti.
Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, TMO'nun kısa bir süre önce 2022 ve 2023 ürünü fındıklardan satış kararı aldığını ifade etti.
Fındık sektöründe TMO uygulamalarının piyasa ve fiyat istikrarı açısından olumlu etki yaptığına işaret eden Ergan, "Fiyat tespiti ve zamanlaması isabetlidir. 27 bin ton fındığın satışı için açıklanan fiyat 4 dolara tekabül etmektedir. Piyasanın seyri halen bu seviyelerdedir. Bu da demektir ki TMO, satış fiyatında piyasa istikrarını göz önünde bulundurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Ergan, fındığın en önemli tarımsal ihraç ürünü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Fındığımızın dış piyasada da fiyatı artıyor. Halen ortalama olarak kentali 730 doların üzerinde bir ihraç fiyatı var. Geçen sezonun aynı döneminde bu rakam kentalde 600 dolar civarındaydı. Bu da demektir ki TMO'nun alım ve satış politikaları ihracatımıza da olumlu etki yapmaktadır. '27 bin tonluk satış kararı iç ve dış piyasadaki istikrara katkı sağlamaya devam edecektir' düşüncesindeyiz."
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