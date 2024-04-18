Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan, TMO'nun fındık satışını değerlendirdi:

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 27 bin tonluk fındık satışı kararının, fiyat tespiti ve zamanlama açısından isabetli olduğunu belirtti.

Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, TMO'nun kısa bir süre önce 2022 ve 2023 ürünü fındıklardan satış kararı aldığını ifade etti.

Fındık sektöründe TMO uygulamalarının piyasa ve fiyat istikrarı açısından olumlu etki yaptığına işaret eden Ergan, "Fiyat tespiti ve zamanlaması isabetlidir. 27 bin ton fındığın satışı için açıklanan fiyat 4 dolara tekabül etmektedir. Piyasanın seyri halen bu seviyelerdedir. Bu da demektir ki TMO, satış fiyatında piyasa istikrarını göz önünde bulundurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.