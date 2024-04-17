Trabzon'da sağlık çalışanları kalp sağlığı farkındalığı için yürüdü

Trabzon'da sağlık çalışanları, yürüyüşün kalp sağlığına önemine dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

36. Kalp Haftası etkinlikleri kapsamında Fatih Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanlarına, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da eşlik etti.

Usta, burada yaptığı açıklamada, organizasyonu düzenleyen hastane yönetimine teşekkür ederek, "İnşallah sağlık çalışanları ve halkımızda, yürüyüşün kalp sağlığı için ne denli önemli olduğuna ilişkin farkındalık oluşturacağız. Bundan sonraki süreci daha sağlıklı geçirmek adına bir hamle yapmış olacağız." dedi.