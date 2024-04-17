Trabzon'da sağlık çalışanları kalp sağlığı farkındalığı için yürüdü
Trabzon'da sağlık çalışanları, yürüyüşün kalp sağlığına önemine dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.
Trabzon'da sağlık çalışanları, yürüyüşün kalp sağlığına önemine dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.
36. Kalp Haftası etkinlikleri kapsamında Fatih Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanlarına, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da eşlik etti.
Usta, burada yaptığı açıklamada, organizasyonu düzenleyen hastane yönetimine teşekkür ederek, "İnşallah sağlık çalışanları ve halkımızda, yürüyüşün kalp sağlığı için ne denli önemli olduğuna ilişkin farkındalık oluşturacağız. Bundan sonraki süreci daha sağlıklı geçirmek adına bir hamle yapmış olacağız." dedi.
Başhekim Yardımcısı Zakire Uslu da yürüyüş ve hareket etmenin kalp sağlığı açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, herkesin buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Konuşmaların ardından sağlık çalışanları, "Kalbini Korumak İçin Harekete Geç" yazılı pankart, "Hareket Et Zinde Kal" ve "Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Et" yazılı dövizlerle Millet Bahçesi'ne yürüdü.
Etkinlik, Gaziantep'te 2012 yılında görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Ersin Arslan anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.
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