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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        ,Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 21:56 Güncelleme: 16.04.2024 - 22:00
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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        ,Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bu akşam saat 18.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise geniş alanda oyun çalışması yapıldı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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