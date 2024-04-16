KTÜ'lü öğrenciler "21. Sismik Tasarım Yarışması"nda mansiyon ödülü kazandı

KTÜ'yü temsilen yarışmaya katılan İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri Houssein Aleit, Hasan Shirvanov ve Ahmet Hakan Yiğit ile Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aykut Can Uluşan'ın yer aldığı ekip, mansiyon ödülü kazandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 9-12 Nisan tarihlerinde ABD'nin Seattle şehrinde Amerikan Deprem Araştırma Enstitüsü (EERI) tarafından düzenlenen yarışmada, 10 ülkeden 40 üniversite finale kaldı.

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