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        Trabzon'da iletişim etkinliği düzenlenecek

        Trabzon'da, "Doğal Bir İhtiyaç Olarak Eğitim Ortamlarında İletişim" konulu etkinlik organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:29
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        Trabzon'da iletişim etkinliği düzenlenecek
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        Trabzon'da, "Doğal Bir İhtiyaç Olarak Eğitim Ortamlarında İletişim" konulu etkinlik organize edilecek.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretme ve Öğrenme Merkezince düzenlenecek etkinliğe, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, konuşmacı olarak katılacak.

        Etkinlik, 30 Nisan Salı günü saat 14.00'de KTÜ Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Amfisi'nde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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