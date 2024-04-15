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        Trabzon 48'inci Turizm Haftası, kortej yürüyüşü ile başladı

        ORTADoğu ve Körfez ülkelerinden gelen turistler ile önemli döviz geliri elde edilen Trabzon'da; 48'inci Turizm Haftası, bando ve halk oyunları ekibi eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:01 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:05
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        Trabzon 48'inci Turizm Haftası, kortej yürüyüşü ile başladı
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        ORTADoğu ve Körfez ülkelerinden gelen turistler ile önemli döviz geliri elde edilen Trabzon'da; 48'inci Turizm Haftası, bando ve halk oyunları ekibi eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Vali Aziz Yıldırım, "Önemli olan Trabzon'a, bu turizm pastasından daha fazla pay ayırabilmektir. Bütün gayretimiz böyledir" dedi.

        Doğu Karadeniz'in güzelliklerini görmek isteyen yabancı turistler, Trabzon'da ziyaret ettikleri turizm merkezleri Uzungöl ve Sümela Manastırı'nın yanı sıra yüksek rakımlı yaylalara da ilgi gösteriyor. Turizmle önemli döviz girdisi elde eden Trabzon'da, valilik desteğiyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonuyla, 15-22 Nisan'da yapılacak, aralarında resim sergisi, müzik resitali ve doğa yürüyüşleri gibi etkinliklerin yer aldığı 48'inci Trabzon Turizm Haftası için açılış programı gerçekleştirildi. 48'inci Trabzon Turizm Haftası, bando ve halk oyunları ekibi eşliğinde, Uzunsokak ve Meydan Parkı arasında düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Programa, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, turizm paydaşları ile vatandaşlar katıldı.

        'GEÇEN YIL TURİZMDE GÜZEL BİR SEZON YAŞADIK'

        Kortej yürüyüşünün ardından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda konuşan Vali Yıldırım, "Geçen yıl turizmde güzel bir sezon yaşadık. Bu sene, bu sezonu daha da iyi hale getirmek için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Ticaret odamızla, Büyükşehir belediyemizle ilçe belediyelerimizle, Turizm ve Kültür Müdürlüğümüzle, turizmin diğer paydaşlarıyla, otelcilerimizle, taşıyıcılarımızla, acentelerimizle herkesle, yeme-içme mekanlarıyla bunu en güzel şekilde değerlendirme gayreti içerisindeyiz. Zaman zaman bir araya gelip, arkadaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz ve bundan sonra da bunu devam ettireceğiz. Önemli olan Trabzon'a, bu turizm pastasından daha fazla pay ayırabilmektir. Bütün gayretimiz böyledir" dedi.

        'TRABZON'UMUZUN GELİŞEN TRENDİ; TURİZM'

        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç de "Trabzon'umuzun gelişen trendi; turizm. Bu nedenle şehrin ekonomisini doğrudan ilgilendiren bu alanda, Sayın Valimizin de izah ettiği üzere hem yerel yönetim olarak hem mülki idaremizin riyasetinde bizler bütün bileşenler, bütün paydaşlar; bu sezonu ve gelecek sezona dair de tedbirleri alarak, şehrimizin ekonomisine doğrudan katkı sağladığına inandığımız bu alanda ciddi çalışmalar yapmak istiyoruz. Bugün startı verdik. Haziran sonu, eylül sonu arasında çok ciddi bir yoğunluk var. Gelen misafirlerimizi şehrimizde en iyi şekilde ağırlamak ve uğurlamak, her iyi uğurladığımız misafirimizin de şehrimiz adına bir turizm elçisi olmasını arzu ediyoruz. O nedenle, bu önemli alanda aslında toplumsal bir sorumluluk ve toplumsal bir farkındalığa da ihtiyacımız var. Bu işler, sadece idari ve zabıta tedbirleriyle halledilecek işler değil. O nedenle bütün bileşenler başta olmak üzere ricamız; bu farkındalığı beraber oluşturalım" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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