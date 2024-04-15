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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, TGC'yi ziyaret etti:

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ne (TGC) ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:38
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, TGC'yi ziyaret etti:
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ne (TGC) ziyarette bulundu.

        Genç, TGC'yi ziyaretinde yaptığı açıklamada, kentte basının kadim bir tarihe sahip olduğunu belirterek, eksikliği hissedilen Basın Tarihi Müzesi'nin herkesin katkısıyla hizmete açıldığını anımsattı.

        Seçimlerin şehirde büyük bir huzurla tamamlandığını aktaran Genç, "Halkımızın iradesinin sandığa yansımasından dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sonuçlar şehrimize hayırlı olsun. Tıpkı 'Ülkemize hayırlı olsun.' dileğimizi seçim zamanında ifade ettiğimiz gibi. Bu sonuçlarla beraber Trabzonlu hemşerilerimizin yarısından fazlası bizleri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına layık gördüler. Bu şehrin bir evladı olarak bundan dolayı mutluyum." diye konuştu.

        Genç, şehre katkı noktasında kolektif bir anlayışla yola devam etmek istediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu şehre çivi çakan her kimse Allah ondan razı olsun anlayışındayız. O nedenle biz de şu andan itibaren üstüne bir şey daha katabilmenin sorumluluğuyla beraber çalışacağız. Daha çok çalışacağım. Bu şehir bizim. Hepimiz ortak bir anlayışla daha katılımcı bir anlayışla birlikte ki buna ben çok çok inanıyorum ve çok da istifade etmiş bir yöneticiyim bu konuda. Çünkü şehrimizde basınımız gibi dinamik de bir sivil toplum yapımız var. 1800'e yakın kolektif hareket eden belki küçük ölçekli de kabul edilebilir birleşimler var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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