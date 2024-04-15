TTSO'dan Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya ziyaret

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ortahisar Belediye Başkanı seçilen Kaya'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Çelebi, Kaya'ya başarı dileklerini ileterek, "Proje ofisimizle yapacağınız tüm çalışmalara destek vermekten mutluluk duyacağız. Şehrimizin tüm sektörlerde, sanayide, tarımda, turizmde her yönden ilerlemesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.