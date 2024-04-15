Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un forma tanıtımında yer alan lösemi hastası Hicran'ın cenazesi toprağa verildi

        Trabzonspor Kulübü'nün, 2020-2021 sezonu için hazırlanan çubuklu formasının tanıtımı için hazırlanan videoda yer alan, dün akşam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lösemi ve kas hastası Hicran Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:56 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un forma tanıtımında yer alan lösemi hastası Hicran'ın cenazesi toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü'nün, 2020-2021 sezonu için hazırlanan çubuklu formasının tanıtımı için hazırlanan videoda yer alan, dün akşam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lösemi ve kas hastası Hicran Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.

        18 yaşındaki Yıldız için Bahçecik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları katıldı.

        Yıldız'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Sürmene ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Babası Alaattin Yıldız ile 2020 yılında çekilen tanıtım videosunda, yatağının başucunda adının yazılı olduğu formaya bakarak sevinen Hicran'ın hikayesi taraftarlarca beğeni toplamıştı.

        Evinin önünde beyaz bir çarşafın üzerine çubuklu forma çizen baba Yıldız, hareket edemeyen kızının yatağından görebildiği tek yer olan odanın tavanına ayna yerleştirmiş, sonrasında da bordo-mavili forma deseni çizdiği çarşafı uyurken üzerine örtmüştü.

        Hicran'ın, uyandığında üzerindeki forma desenli çarşafı görmesinin ardından yaşadığı mutluluk görüntülere yansımıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Donald Trump'ın 'sus payı' davası başladı
        Donald Trump'ın 'sus payı' davası başladı
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Müzeler bayramda rekor kırdı
        Müzeler bayramda rekor kırdı
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği" programı başladı
        Trabzon'da "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği" programı başladı
        Trabzon 48'inci Turizm Haftası, kortej yürüyüşü ile başladı
        Trabzon 48'inci Turizm Haftası, kortej yürüyüşü ile başladı
        Trabzon'da "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
        Trabzon'da "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
        Trabzonspor'un forma tanıtımında yer alan lösemi hastası Hicran, hayatını k...
        Trabzonspor'un forma tanıtımında yer alan lösemi hastası Hicran, hayatını k...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, TGC'yi ziyaret etti:
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, TGC'yi ziyaret etti:
        Trabzonspor, üçüncülük avantajını kullanmak istiyor
        Trabzonspor, üçüncülük avantajını kullanmak istiyor