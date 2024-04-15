Trabzonspor'un forma tanıtımında yer alan lösemi hastası Hicran'ın cenazesi toprağa verildi

Evinin önünde beyaz bir çarşafın üzerine çubuklu forma çizen baba Yıldız, hareket edemeyen kızının yatağından görebildiği tek yer olan odanın tavanına ayna yerleştirmiş, sonrasında da bordo-mavili forma deseni çizdiği çarşafı uyurken üzerine örtmüştü.

Babası Alaattin Yıldız ile 2020 yılında çekilen tanıtım videosunda, yatağının başucunda adının yazılı olduğu formaya bakarak sevinen Hicran'ın hikayesi taraftarlarca beğeni toplamıştı.

18 yaşındaki Yıldız için Bahçecik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları katıldı.

Trabzonspor Kulübü'nün, 2020-2021 sezonu için hazırlanan çubuklu formasının tanıtımı için hazırlanan videoda yer alan, dün akşam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lösemi ve kas hastası Hicran Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.

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