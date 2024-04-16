TTSO heyetinden Arsin Belediye Başkanı Bilgin'e ziyaret
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Hamza Bilgin'i ziyaret etti, görev döneminde başarı diledi.
Ziyarette, turizm ve sanayi başta olmak üzere yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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