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        TTSO heyetinden Arsin Belediye Başkanı Bilgin'e ziyaret

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:04 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:04
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        TTSO heyetinden Arsin Belediye Başkanı Bilgin'e ziyaret
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Hamza Bilgin'i ziyaret etti, görev döneminde başarı diledi.

        Ziyarette, turizm ve sanayi başta olmak üzere yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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