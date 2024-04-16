KTÜ biyoçeşitlilikle ilgili projenin ortağı oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), biyoçeşitliliği korumayı amaçlayan "Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Geleceği TRANSFORMIT" iş Birliği Projesi'nin ortağı oldu.

KTÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin projede yer alarak ormancılık alanında önemli bir rol üstleneceği, biyoçeşitliliğe dost orman yönetiminin mercek altına alınacağı belirtildi.

Açıklamada, projenin, konuya sadece teorik bir perspektiften bakmakla kalmayıp aynı zamanda somut politika ve pratik rehberlik ihtiyaçlarını ele alarak biyoçeşitliliğe dost orman yönetimini hedefleyen büyük çaplı bir inisiyatif olarak tanımlandığı vurgulandı.

Uygulama aşamasında TRANSFORMIT'ten beklentilerin büyük olduğunun altı çizilen açıklamada, proje kapsamında paydaş katılım platformu aracılığıyla ormancılık kurumları, uygulayıcılar, orman sahipleri, araştırma kuruluşları, sertifikasyon kuruluşları ve diğer ilgili paydaşlar arasında yeni bir sinerji yaratılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Proje ile ayrıca bütüncül orman yönetimi önerilerini genişletmeye yönelik kanıta dayalı kılavuzlar geliştirileceği de belirtilen açıklamada, gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefi doğrultusunda önemli bir katkı sağlayacak projede Türkiye'den sadece KTÜ'nün yer aldığı vurgulandı.