Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı
Trabzon'da, Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Trabzon'da, Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Çaykara Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda 27 mahalle muhtarının katılımıyla yapılan genel kurulda, Karaçam Mahallesi Muhtarı Alaaddin Şeker başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.
Şeker, oyların tamamını alarak Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevine seçildi.
Eski başkan Mehmet Öztürk, Şeker'e yeni görevinde başarılar diledi.
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