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        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tır, yolcu otobüsü ve kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:51 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:51
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        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tır, yolcu otobüsü ve kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Üniversite Mahallesi mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen GT 600 TR plakalı tır, 61 AH 754 plakalı yolcu otobüsü ile 61 AFH 775 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otobüste bulunan bir kişi hafif yaralandı.

        Öte yandan kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Rize istikametinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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