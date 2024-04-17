KTÜ 42. Spor Şenliği başladı

Futbol müsabakalarında KTÜ bünyesindeki çeşitli bölümlerden 15 takım mücadele edecek, futsal turnuvasında ise kamu kurumlarından kurulan 16 takım karşılaşacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, şenlik kamu kurumları arası futsal turnuvası ve bölümler arası futbol müsabakaları ile başladı.

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