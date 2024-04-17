Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ 42. Spor Şenliği başladı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde 42'ncisi düzenlenen Spor Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTÜ 42. Spor Şenliği başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde 42'ncisi düzenlenen Spor Şenliği başladı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, şenlik kamu kurumları arası futsal turnuvası ve bölümler arası futbol müsabakaları ile başladı.

        Futbol müsabakalarında KTÜ bünyesindeki çeşitli bölümlerden 15 takım mücadele edecek, futsal turnuvasında ise kamu kurumlarından kurulan 16 takım karşılaşacak.

        Turnuvaların finalleri, 18-26 Mayıs tarihlerinde KTÜ'de düzenlenecek Bilim, Kültür, Sanat Haftası'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        İran'ın silah gücü
        İran'ın silah gücü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat

        Benzer Haberler

        Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fetih rotasının belirlenmesinde sona gelin...
        Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fetih rotasının belirlenmesinde sona gelin...
        TR90 Bölgesi Dış Ticaret Destek Merkezinin iş birliği protokolü imzalandı
        TR90 Bölgesi Dış Ticaret Destek Merkezinin iş birliği protokolü imzalandı
        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Trabzon'da "10. Karadeniz'in Renkleri" adlı resim sergisi açıldı
        Trabzon'da "10. Karadeniz'in Renkleri" adlı resim sergisi açıldı
        Avrupa şampiyonu boksör Havvanur Kethüda, Trabzon'da coşkuyla karşılandı
        Avrupa şampiyonu boksör Havvanur Kethüda, Trabzon'da coşkuyla karşılandı