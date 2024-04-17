TR90 Bölgesi Dış Ticaret Destek Merkezinin iş birliği protokolü imzalandı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) bölgesinde yer alan KOBİ'lerin yurt dışıyla ticaret yapmasına teknik destek sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) bölgesinde yer alan KOBİ'lerin yurt dışıyla ticaret yapmasına teknik destek sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı.
TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, DOKA bölgesinde bulunan KOBİ'lerin ihracat kapasitelerinin artırılması için TR90 Bölgesi Dış Ticaret Destek Merkezi'nin iş birliği protokolü imzalandı.
İmza törenine, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan ve protokol katıldı.
Çelebi, dış ticaretin milli gelirin artmasındaki önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bölgemizde ihracatın geliştirilmesi için üreticilerin dış ticaret istihbaratlarının geliştirilmesi, bu anlamda kurum ve kuruluşların uzman kadro ve altyapıları ile üreticilere tam destek sağlaması gerekmektedir. Dış Ticaret Destek Merkezi bölge ihracatını artırmak amacıyla KOBİ'lerimize destek verecektir. Proje kapsamında görevlendirilen dış ticaret uzmanları, başvuran KOBİ'lere belirlenen çerçevede danışmanlık desteği sunacak, hizmetler proje süresi boyunca ücretsiz olacak."
Protokolün KOBİ'ler için hedef pazar araştırması ve potansiyel müşteri profilinin belirlenmesine yardımcı olacağına işaret eden Çelebi, "KOBİ özelinde potansiyel müşteri listelerinin oluşturulması, hedef pazarlardaki rakiplerin belirlenmesi ve temin edilen veriler ile rakipler üzerinde rekabet gücü ve avantaj oluşturulması, ihracat ve ithalat süreçlerinde KOBİ'lere karlılıklarını artırmaları doğrultusunda ürün/fiyat analizleri sunulması, teknik istihbarat gibi hizmetler ücretsiz olarak sunulacaktır." ifadesini kullandı.
DOKA Genel Sekreteri Akpınar ise KOBİ'lerin dış pazara açılmalarında projenin destek olacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Dış Ticaret Destek Merkezi, TR90 Bölgesi'nde yer alan KOBİ'lerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi konusunda önemli rol üstlenecektir. Bu amaç doğrultusunda hedef ülkelerin belirlenmesi, bu ülkelerde potansiyel müşteri işletmelerin bulunması, karşı ülkeden gelen taleplerin iletilmesi, fuar araştırması gibi temel hizmetlerin sağlanması, KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılarak zorlaşan rekabet yapısında kurumsal gelişimlerini sağlayabilecekleri altyapının kazandırılması, halihazırda ihracat yapan firmaların ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve daha birçok çalışma yapılacak, destek sağlanacaktır. Proje kapsamında DOKA'nın Trabzon, Giresun ve Ordu'daki Yatırım Destek Ofisi görevlileri, TTSO'dan 5 uzman ve DKİB'in görevlendireceği bir personel ile toplam 10 kişi merkezin faaliyetlerini yürütecek."
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