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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:11
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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınmaya bağlı koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.

        5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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