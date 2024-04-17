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        Trabzonspor U18 Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'nda grubunu 2. tamamladı

        Trabzonspor U18 Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'nda grubunu ikinci tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:58 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:58
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        Trabzonspor U18 Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'nda grubunu 2. tamamladı
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        Trabzonspor U18 Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'nda grubunu ikinci tamamladı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, U18 basketbol takımının, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 2023-2024 sezonu yurt içi faaliyetleri programı kapsamında organize edilen U18 Anadolu Şampiyonası'nı grubunda ikinci sırada tamamladığı belirtildi.

        Ege Assist'e 82-58 yenilen takımın, Manisa ER-GÜ'ye 83-76, Ankara Çankaya'yı ise 65-53 yendiği aktarılan açıklamada, bordo-mavili basketbol takımın yarın ESA Bodrum ile çapraz eleme maçında karşı karşıya geleceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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