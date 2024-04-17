Trabzonspor U18 Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'nda grubunu 2. tamamladı

Ege Assist'e 82-58 yenilen takımın, Manisa ER-GÜ'ye 83-76, Ankara Çankaya'yı ise 65-53 yendiği aktarılan açıklamada, bordo-mavili basketbol takımın yarın ESA Bodrum ile çapraz eleme maçında karşı karşıya geleceği kaydedildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, U18 basketbol takımının, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 2023-2024 sezonu yurt içi faaliyetleri programı kapsamında organize edilen U18 Anadolu Şampiyonası'nı grubunda ikinci sırada tamamladığı belirtildi.

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