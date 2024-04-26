Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ekiplerce, şüphelinin evinde yapılan aramada 29 litre sahte içki, 15 litre bandrolsüz etil alkol, 6 alkol yapım kiti ve 30 fişek ele geçirildi.

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