Çaykara Kaymakamı Erbek, muhtarlarla bir araya geldi
Trabzon'da Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve başlayan muhtarla buluştu.
Trabzon'da Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve başlayan muhtarla buluştu.
Erbek başkanlığında Kaymakamlık Salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak ve 32 mahallenin muhtarı katıldı.
Muhtarlık müessesesinin son derece önemli olduğunu belirten Erbek, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gördüğünü vurguladı.
Erbek, muhtarlara görevlerinde başarı dileyerek, vatandaşa hizmet yolunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Öte yandan Kaymakam Erbek, Çaykara Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim ve spor etkinliklerine de katıldı.
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