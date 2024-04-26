Çaykara Kaymakamı Erbek, muhtarlarla bir araya geldi

Öte yandan Kaymakam Erbek, Çaykara Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim ve spor etkinliklerine de katıldı.

Muhtarlık müessesesinin son derece önemli olduğunu belirten Erbek, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gördüğünü vurguladı.

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