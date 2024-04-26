Çaykara'da ata tohumu takası gerçekleştirildi

Kooperatif Başkanı Sayar, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Vatandaşların tohum takas ettiği etkinliğe, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Dernekpazarı Kaymakamı Emre Akçay, Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Çaykara Tarım ve Orman Müdürü Ersin Yavuz Birkan ile Çaykara Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kurt, Kooperatif Başkanı Ayşegül Sayar ve üyeler katıldı.

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