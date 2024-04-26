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        Çaykara'da ata tohumu takası gerçekleştirildi

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde, "Geleneksel 2. Tohum Takası" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:34
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        Çaykara'da ata tohumu takası gerçekleştirildi
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde, "Geleneksel 2. Tohum Takası" etkinliği düzenlendi.

        ÇAYDER Kadın Kooperatifi tarafından ilçe merkezindeki kooperatif binası önünde, ata tohumunun korunması, üretilen tohumların paylaşılması amacıyla program gerçekleştirildi.

        Vatandaşların tohum takas ettiği etkinliğe, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Dernekpazarı Kaymakamı Emre Akçay, Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Çaykara Tarım ve Orman Müdürü Ersin Yavuz Birkan ile Çaykara Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kurt, Kooperatif Başkanı Ayşegül Sayar ve üyeler katıldı.

        Kooperatif Başkanı Sayar, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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