Trabzon'da "Türk İslam Sanatları Karma Sergisi" açıldı

Öncel'in yanı sıra Ayla Hayta, Erol Aktaş, İlknur Kurtoğlu ve Mustafa Marabaoğlu'nun eserlerinden oluşan sergi 1 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Sergide eserleri bulunan Atatürk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Burcu Öncel, "Geleneksel sanatlarımızdan oluşan eserlerimizi hem geleceğe taşımak hem de daha fazla tanıtmak için yola çıktık." dedi.

Trabzon Türk İslam Sanatları Grubunca Güzel Sanatlar Galerisi'nde bu yıl ikincisi organize edilen sergide 5 sanatçının 45 tezhip, minyatür, hat, ebru ve çini eseri yer aldı.

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