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        Trabzon'da abartı egzoz kullanan 8 sürücüye para cezası kesildi

        Trabzon'da, abartı egzoz olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 8 sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:20
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        Trabzon'da abartı egzoz kullanan 8 sürücüye para cezası kesildi
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        Trabzon'da, abartı egzoz olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 8 sürücüye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, 8 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

        Yapılan denetimde, araçlarda standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

        Sürücülere, para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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