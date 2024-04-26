Trabzon'da abartı egzoz kullanan 8 sürücüye para cezası kesildi
Trabzon'da, abartı egzoz olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 8 sürücüye para cezası uygulandı.
Trabzon'da, abartı egzoz olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 8 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, 8 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.
Yapılan denetimde, araçlarda standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.
Sürücülere, para cezası uygulandı.
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