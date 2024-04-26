Milli yüzücü Kırhan Yılmaz, yeni rekorlar peşinde

GÖKTUĞ ERGÜN - Trabzon'da 3 yaşında başladığı yüzme sporunu 5 yıldır profesyonel olarak sürdüren milli sporcu Kırhan Yılmaz, yeni başarılar için kulaç atıyor.

Balıkçılık yapan babasıyla gittiği limanda vakit geçirirken yüzme öğrenen Kırhan Yılmaz, ikiz kardeşiyle 10 yaşında Yeşilova Spor Kulübünde yüzme eğitimine başladı.

Kısa sürede 4 teknik stilde yüzme öğrenip yarışmalara katılmaya başlayan Kırhan, ilk olarak 11-12 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında çeşitli yarışmalara katılan milli sporcu, 13 yaşındayken Sivas'ta 50 metre serbestte, 14 yaşındayken Trabzon'da 50 metre serbestte, Edirne'de 50 metre kelebekte, Ankara'da 100 metre kelebekte Türkiye rekoru kırdı.

Slovenya'nın Kranj kentinde geçen yıl kasım ayında katıldığı organizasyonda 200 metre karışıkta Avrupa rekoru kırarak birinci olan Kırhan, son rekorunu ise bu yıl Edirne'de 200 metre karışıkta kırdı.

- "Kürsüde milli marşımızı okutmaktan çok büyük onur duyuyorum"

15 yaşındaki Kırhan Yılmaz, AA muhabirine, geride kalan senelerde kırdığı rekorları daha da geliştirmek istediğini belirterek, "Milli takım ve kulüp olarak rekorlarım var. Kırmayı hedeflediğim rekorlar var. 200 karışık rekorumu geliştirmek ve Avrupa Gençler Turnuvası'na gitmek istiyorum." dedi.

Uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkmaktan gurur duyduğunu vurgulayan milli sporcu, "Milli marşımızı tüm dünyaya dinletmek benim için çok gurur verici. İnsanların bizim milli marşımızı duyması mükemmel bir his. Kürsüde milli marşımızı okutmaktan çok büyük onur duyuyorum." diye konuştu.