Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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