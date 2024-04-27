Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Hakan Usta'nın eşlik ettiği Kırbıyık, İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya da katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, 900 yatak kapasiteli hastane inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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