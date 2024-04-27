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        Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

        Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 00:05 Güncelleme: 27.04.2024 - 00:05
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        Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
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        Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında inceleme yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, 900 yatak kapasiteli hastane inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Yardımcısı Ali Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Hakan Usta'nın eşlik ettiği Kırbıyık, İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya da katıldı.

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