Trabzon'da Mustafa Durmuşoğlu anısına MuayThai müsabakası düzenlendi

Trabzon'da MuayThai sporunun efsaneleşen ismi Mustafa Durmuşoğlu anısına "MuayThai Attack" müsabakası organize edildi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki organizasyon, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye MuayThai Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, hocaların hocası unvanlı Mustafa Durmuşoğlu'nun vefatının 3. yılında yapılan vefa gecesinde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise Mustafa Durmuşoğlu adına yapılan müsabakaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "2022 yılında kaybettiğimiz hocamız MuayThai'yi Trabzon'a tanıtan, ülkemizin gelmiş geçmiş en iyi hocalarından bir tanesiydi. Hocaların hocası çok sporcu yetiştirmiş. Dolayısıyla onun anısına yapılıyor olması çok değerli. Bu vesileyle Mustafa Durmuşoğlu hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, buradaki sporcularına da böyle bir vefa örneği gösterdikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.