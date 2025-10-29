Of'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kaymakam Akça, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Albay Olcay Hülür ile Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Kaymakam Eşref Akça'nın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

