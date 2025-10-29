Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 17:12 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:12
        Of'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Trabzon'un Of ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakam Eşref Akça'nın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Akça, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Albay Olcay Hülür ile Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Cumhuriyet konulu kompozisyon ve şiirlerin okunduğu programda, oratoryo gösterisi sunuldu.

        Öte yandan, Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler hazırladıkları şiir ve kompozisyonları okudu.

        Program, ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin sunulmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

