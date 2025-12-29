Trabzon'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Ganita mevkisinde vatandaşları denize yaklaşmamaları konusunda uyararak bazı noktalara güvenlik şeridi çekti.

Sahilde yürüyüş yapan kimi vatandaşlar rüzgar nedeniyle zor anlar yaşarken kimileri de dalgaların fotoğrafını çekti.

Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgar, denizde zaman zaman dalga boyunun yükselmesine neden oldu.

