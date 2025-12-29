Habertürk
        Trabzon'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

        Trabzon'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Giriş: 29.12.2025 - 17:56 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:56
        Trabzon'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgar, denizde zaman zaman dalga boyunun yükselmesine neden oldu.

        Sahilde yürüyüş yapan kimi vatandaşlar rüzgar nedeniyle zor anlar yaşarken kimileri de dalgaların fotoğrafını çekti.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Ganita mevkisinde vatandaşları denize yaklaşmamaları konusunda uyararak bazı noktalara güvenlik şeridi çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

