Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Çamlıktepe Mahallesinde incelemelerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, daha önce afet bölgesi ilan edilen Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç'e incelemeleri sırasında Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Serdan ve diğer ilgililer eşlik etti.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Genç, 2019'da afet sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, Karayolları, DSİ, Büyükşehir ve Araklı belediyelerinin birlikte çalıştığını ifade etti.

Genç, "Bu çalışmalarımız tamamlandığında yolların üst yapısını da yapıp Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallelerimizin ulaşımını kolaylaştıracağız. Çalışmaları en hızlı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.