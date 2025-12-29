Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barut, TÜBA Genç Akademi yönetim kurulu üyeliğine atandı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Koordinatörü Doç. Dr. Burak Barut, TÜBA Genç Akademi Topluluğu yönetim kurulu üyeliğine atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:43 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barut, TÜBA Genç Akademi yönetim kurulu üyeliğine atandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Koordinatörü Doç. Dr. Burak Barut, TÜBA Genç Akademi Topluluğu yönetim kurulu üyeliğine atandı.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yaptığı yazılı açıklamada, Doç. Dr. Barut'un üstleneceği görevin, bilimsel çalışmalara önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

        Üniversitenin akademik birikimini ve araştırma kapasitesini, ulusal düzeyde temsil eden bu önemli görevi büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Çuvalcı, "Doç. Dr. Burak Barut'un, Genç Akademi'de üstleneceği sorumluluğun hem genç bilim insanlarımızın desteklenmesine hem de ülkemizin bilimsel gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Süper Kupa mesaisinde kuvvet çalıştı
        Trabzonspor, Süper Kupa mesaisinde kuvvet çalıştı
        Trabzonspor, kupa mesaisini sürdürüyor
        Trabzonspor, kupa mesaisini sürdürüyor
        Trabzonspor, Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı
        Trabzonspor, Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı
        Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'da sezonun karakteri doğru planlama ve futbol a...
        Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'da sezonun karakteri doğru planlama ve futbol a...
        Trabzon'un yüksek kesimlerinden kar manzaraları
        Trabzon'un yüksek kesimlerinden kar manzaraları
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü:
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü: