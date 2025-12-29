Habertürk
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü:

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü:

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın tarihsel kimliğine yakışır bir oyun ortaya koyduklarını, bu noktada teknik direktör Fatih Tekke'nin payının oldukça büyük olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:19 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:19
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü:
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın tarihsel kimliğine yakışır bir oyun ortaya koyduklarını, bu noktada teknik direktör Fatih Tekke'nin payının oldukça büyük olduğunu belirtti.

        Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, sezon başında attıkları adımların bugün sahada görünen karakterin temelini oluşturduğunu ifade etti.

        Trabzonspor'un her zaman büyük hedefleri olan, bu hedefleri planlı bir yapı üzerine inşa etmeyi görev sayan bir kulüp olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

        "Bu yıl yola çıkarken de böyle baktık meseleye. Doğru planlama, doğru insan kaynağı, doğru futbol aklı. Gençlerin enerjisini tecrübelilerin yol göstericiliğiyle bir araya getiren bir kadro kurduk. Şu an ortaya çıkan tablo bu kararın ne kadar yerinde olduğunu kanıtlıyor. Sahamızda veya deplasmanda, öne geçtiğimiz anlarda ya da geriden geldiğimiz bölümlerde ortaya konan irade bize büyük gurur veriyor. Mücadeleyi bütün anlara yayan, oyunun ruhunu her saniyede diri tutan bir takımımız var. Bu yaklaşım Trabzonspor’un tarihsel kimliğine de yakışıyor. Taraftarımızın benimsediği, tribünlerin kalbini hızlandıran o karakterli oyun yeniden varlığını hissettiriyor. Bu noktada teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin payı oldukça büyük."

        Başkan Doğan, Tekke'nin oyuncuları tanıma biçiminin, doğru müdahalelerinin ve anlık değişimlere uyumunun, takımı bir bütün haline getiren en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret ederek, "Sezon ilerledikçe takım içindeki uyumun artmasıyla birlikte sahaya yansıyan kalite de her hafta yükseliyor. Yarışın tam merkezindeyiz ve yolun sonundaki konumumuzu hep birlikte göreceğiz. Ancak Trabzonspor'un hedefi her zaman büyük kupalara uzanan o yolu yürümektir. Bu kulübün genlerinde başka türlüsü yoktur." ifadelerini kullandı.

        -"Hocamızla takviyeleri değerlendiriyoruz"

        Transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:

        "İhtiyaç duyduğumuz takviyeleri hocamızla değerlendiriyoruz. Takım kimyasını koruyan, rekabeti büyüten ve bizi daha ileriye taşıyacak hamleleri en doğru şekilde yapma kararlılığındayız. Türkiye Kupası'nda ilk aşamayı geçip gruplara kalmamız da sezonun önemli başlıklarından biridir. Amacımız bu kupayı yeniden müzemizde görmektir. Trabzonspor adına her kulvar bir sorumluluktur, her hedef ulaşılması gereken bir merhaledir."

        Ertuğrul Doğan, ülke futbolunun etrafında farklı tartışmaların sürdüğünü de belirterek, "Ancak Trabzonspor'un durduğu yer de her zaman nettir. Kurulduğumuz günden bugüne adaletin ve tertemiz rekabetin yanında olduk. Bizim için başarı, kirli alanlardan güç devşirmeden, sahadaki emeğin hakkını arayarak kazanılır. Türk futbolunun geleceğinin daha güçlü bir zemine oturması için adil yönetimlerin varlığı şarttır. Sahaya çıkan her takım eşit mesafede yönetilmeli, hak edenin karşılığını alabildiği bir organizasyon kurulmalıdır. Bazı hakemlerin görevini hakkıyla yapmak yerine imtiyaz dağıtan bir anlayışa yönelmesi, futbolumuzun en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumdadır. Fakat şuna inanıyorum. Bu lig er ya da geç gerçek rekabet zeminine kavuşacaktır. Futbolu gölgeleyen her unsur da bu oyundan uzaklaştırılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Trabzonspor'un duruşundan güç alan bir camia olduğunu vurgulayan Doğan, "Bugün sahada ortaya koyduğumuz enerji, tribünlerde hissedilen birlik duygusu ve şehrin takımıyla kurduğu bağ bize büyük bir yol gösteriyor. Bu yürüyüş, inancın ve emeğin birleşmesiyle daha da büyüyecek. Sezonun ilerleyen dönemlerinde birlikte çok daha güçlü anlara tanıklık edeceğiz. Çünkü bu kulüp umudu her zaman diri tutmanın ve hedefe yürürken bir an bile tereddüt göstermemenin adıdır. Trabzonspor’un yolculuğu sürüyor ve biz bu yolun her adımında daha yüksek bir ışığa doğru ilerliyoruz." ifadesine yer verdi.

        Anadolu Ajansı

