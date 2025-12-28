Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Giriş: 28.12.2025 - 19:50 Güncelleme: 28.12.2025 - 19:50
        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

        Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.

        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

