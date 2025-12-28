Trabzon Film Festivali 40 bine yakın sanatseveri ağırladı

DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da bu yıl ilki düzenlenen "Trabzon Film Festivali"nde çeşitli atölye çalışmaları, söyleşi ve film gösterimi gibi etkinlilere yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 24 Aralık'ta başlayan festival sona erdi.

Festival kapsamında söyleşiler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenlere "Altın Taka" ödülü verildi.

Ücretsiz film gösterimleri de yapılan festivalin jürisinde Vuslat Saraçoğlu, Naim Kanat, Didem Balçın, Bahriye Kabadayı, Sevinç Yeşiltaş, Alper Kaya, Vedat Atasoy ve Fariz Ahmedov yer aldı.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı "Bak Postacı Geliyor" filminin ikinci galası da oyuncuların katılımıyla Trabzon'da gerçekleştirildi.

"Taşacak Bu Deniz" adlı dizinin senaristleri ve oyuncularının seyirciyle buluştuğu festivalde, "Yeşilçam Aile Temalı Film Afişleri" sergisi açıldı.

Festivalin galasında oyuncu Meral Çetinkaya'ya "Emek Ödülü", Hüseyin Avni Danyal ve Hülya Koçyiğit'e "Onur Ödülü", Ahmet Mümtaz Taylan'a ise "Ömür Boyu Başarı Ödülü" verildi. - 17 bin sinemasever filmleri ücretsiz izledi Festival Direktörü Çağrı Şimşek, AA muhabirine, Trabzon'da ilk kez düzenlenen festivalin güzel geçtiğini söyledi. Şimşek, festivalin ilk yılı olmasına rağmen dört günde yönetmen, senarist ve yapımcılar ile Hülya Koçyiğit, Deniz Baysal ve Şenay Gürler gibi tanınmış birçok ismi etkinliklerde Trabzonlularla buluşturduklarını belirtti. Film festivalinin bölgeye katkısının çok olacağını dile getiren Şimşek, "Bize bu imkanları sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Trabzon Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, turizmcilere, sponsorlara, bize inanan ve katılım sağlayan Trabzonlulara, basına çok teşekkür ediyorum." dedi.