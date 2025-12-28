Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Film Festivali 40 bine yakın sanatseveri ağırladı

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da bu yıl ilki düzenlenen "Trabzon Film Festivali"nde çeşitli atölye çalışmaları, söyleşi ve film gösterimi gibi etkinlilere yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Film Festivali 40 bine yakın sanatseveri ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da bu yıl ilki düzenlenen "Trabzon Film Festivali"nde çeşitli atölye çalışmaları, söyleşi ve film gösterimi gibi etkinlilere yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 24 Aralık'ta başlayan festival sona erdi.

        Festival kapsamında söyleşiler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenlere "Altın Taka" ödülü verildi.

        Ücretsiz film gösterimleri de yapılan festivalin jürisinde Vuslat Saraçoğlu, Naim Kanat, Didem Balçın, Bahriye Kabadayı, Sevinç Yeşiltaş, Alper Kaya, Vedat Atasoy ve Fariz Ahmedov yer aldı.

        Senaristliğini ve yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı "Bak Postacı Geliyor" filminin ikinci galası da oyuncuların katılımıyla Trabzon'da gerçekleştirildi.

        "Taşacak Bu Deniz" adlı dizinin senaristleri ve oyuncularının seyirciyle buluştuğu festivalde, "Yeşilçam Aile Temalı Film Afişleri" sergisi açıldı.

        Festivalin galasında oyuncu Meral Çetinkaya'ya "Emek Ödülü", Hüseyin Avni Danyal ve Hülya Koçyiğit'e "Onur Ödülü", Ahmet Mümtaz Taylan'a ise "Ömür Boyu Başarı Ödülü" verildi.

        - 17 bin sinemasever filmleri ücretsiz izledi

        Festival Direktörü Çağrı Şimşek, AA muhabirine, Trabzon'da ilk kez düzenlenen festivalin güzel geçtiğini söyledi.

        Şimşek, festivalin ilk yılı olmasına rağmen dört günde yönetmen, senarist ve yapımcılar ile Hülya Koçyiğit, Deniz Baysal ve Şenay Gürler gibi tanınmış birçok ismi etkinliklerde Trabzonlularla buluşturduklarını belirtti.

        Film festivalinin bölgeye katkısının çok olacağını dile getiren Şimşek, "Bize bu imkanları sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Trabzon Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, turizmcilere, sponsorlara, bize inanan ve katılım sağlayan Trabzonlulara, basına çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Gelecek yıl yapılacak festivalin hazırlıklarına birkaç ay içinde başlamayı planladıklarını anlatan Şimşek, yurt dışından ve Türkiye'den birçok yapım şirketi yetkilisinin tebrik için kendilerini aradığını ve seneye festivale katılmak istediklerini ilettiklerini vurguladı.

        Gelecek yıl daha da güzel bir festival düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, "Festival boyunca 53 film gösterimi oldu. Çocuk filmleri, yarışmacı filmler, özel seçkiler, 'Bak Postacı Geliyor' filminin galası, özel belgeseller olmak üzere toplamda 17 bin seyirciye ulaştık." diye konuştu.

        Çağrı Şimşek, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi, söyleşiler, atölyeler ve ödül gecesi etkinliği dahil festival genelinde 40 bin katılımcıya yaklaştıklarının altını çizdi.

        Trabzonluların gösterdiği ilginin, festivalin gelecek senelerde daha iyi noktaya ulaşacağının da bir işareti olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "Bu sene tahmin ettiğimizden de yüksek bir çıtadan girince iş, bir dahaki sene çıta daha da yükselecek. Bir dahaki sene ulusal uzun metraj kategorisi de olacak. En iyi film, en iyi müzik, en iyi kurgu, en iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu ile en iyi uluslararası film kategorilerini de ekleyeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları

        Benzer Haberler

        Düzenli kontrol kalp krizi riskini azaltıyor
        Düzenli kontrol kalp krizi riskini azaltıyor
        Uzungöl beyaz gelinliğini giydi, kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
        Uzungöl beyaz gelinliğini giydi, kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
        Bedensel engelli çift, birbirine 'el ve ayak' oldu
        Bedensel engelli çift, birbirine 'el ve ayak' oldu
        "Mattia Ahmet Minguzzi" adlı belgesel Trabzon Film Festivali'nde gösterime...
        "Mattia Ahmet Minguzzi" adlı belgesel Trabzon Film Festivali'nde gösterime...
        Trabzon'da belediye ekipleri hasta vatandaşın imdadına yetişti
        Trabzon'da belediye ekipleri hasta vatandaşın imdadına yetişti
        Türk somonu ihracatında hedef milyar dolara ulaşmak
        Türk somonu ihracatında hedef milyar dolara ulaşmak