Trabzonspor Kulübü yöneticisi Öztürk'ün acı günü
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk'ün babaannesi vefat etti.
Öztürk'ün bir süredir tedavi gören babaannesi Nadiye Değirmenci, Samsun'da hayatını kaybetti.
Değirmenci, yarın Çatalcam Ulu Cami'de kılınacak öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.
