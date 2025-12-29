Trabzonspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.
Akşam antrenmanının ilk bölümünde ise dinamik ısınma gerçekleştirildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, sonuçlandırma ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
