        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da koruma ve bakım altındaki çocuklar tiyatro oyunu sahneledi

        Trabzon'da koruma ve bakım altındaki çocukların sahnelediği tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 21:52 Güncelleme: 29.12.2025 - 21:52
        Trabzon'da koruma ve bakım altındaki çocuklar tiyatro oyunu sahneledi
        Trabzon'da koruma ve bakım altındaki çocukların sahnelediği tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar" projesi kapsamında, devlet himayesindeki çocuklar tiyatro oyunu sahneledi.

        Tek perdelik oyunda 12 çocuk, William Shakespeare'in yazdığı "Fırtına" adlı oyunu beğeniye sundu. Çocukların sahnedeki performansları seyircilerden tam not aldı.

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Müdürü Ahmet Uzuner, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar" projesinin 9 ilde hayata geçirildiğini söyledi.

        Uzuner, projede görev alan çocukların gönüllük esasına dayanarak seçildiğini dile getirerek, tiyatro oyuncularının da desteğiyle 3 aydır yoğun şekilde çalışıldığını ifade etti.

        İki kurumun güzel işbirliği yaptığına işaret eden Uzuner, "Projenin devamının gelmesini, oyunu da farklı zaman ve mekanlarda çocuklarımızın sahnelemesini isteriz." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu da projenin önemine dikkati çekerek, projenin yaygınlaştırılmasını ümit ettiklerini kaydetti.

        Oyunun yönetmenliğini yapan TDT oyuncusu Sıla Ömeroğlu da çocuklarla yorucu ama çok keyifli bir süreç geçirdiklerini aktardı.

        Gülendam Rümeysa Altıntaş da çocuklarla çok eğlendiklerini, kendileri için de güzel bir anı olduğunu vurguladı.

        Elif Kaplan da provoların çok keyifli geçtiğini, geçen süre içerisinde çocukların gelişimini görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

