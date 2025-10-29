Trabzon'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
2 No'lu Bostancı Mahallesi'nde Y.Y. (27) ile amcası S.Y, yengesi A.Y. ve kuzeni P.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Y.Y. yanında bulunan tabancayla amcası, yengesi ve kuzenini yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
